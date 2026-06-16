Nicolás Otamendi cire les pompes de Lionel Messi
On dirait presque Rodrigo De Paul.
À la veille de son match d’ouverture face à l’Algérie dans la nuit de mardi à mercredi (3h), l’Argentin Nicolás Otamendi a été interrogé en conférence de presse sur la fin de carrière de Lionel Messi , son coéquipier en sélection depuis son arrivée avec l’Albiceleste, en 2009. « Je ne pense pas au fait que la carrière de Lionel Messi approche de la fin, je veux simplement profiter de chaque jour, de chaque moment avec un coéquipier comme Leo » , a-t-il répondu.…
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