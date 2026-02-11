Nicolas de Tavernost pose ses conditions pour continuer à LFP Média

Une mauvaise journée comme une autre dans le merveilleux monde du football français. Ce mercredi après-midi, une information du Figaro annonçait que Nicolas de Tavernost avait proposé sa démission après que Bein Sports a doublé Ligue 1+ pour la diffusion de la Coupe du monde 2026 .

Le directeur général de LFP Média, qui avait lancé la plateforme du championnat de France l’été dernier, n’est pas encore parti . « Je ne continuerai pas dans ces conditions-là , fulmine-t-il auprès de RMC. Non je n’ai pas présenté officiellement ma démission devant le conseil d’administration. Je veux que le monde du football français prenne conscience de la situation. J’attends qu’il réagisse et se positionne. »…

CG pour SOFOOT.com