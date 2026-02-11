Le beau geste de Roberto De Zerbi à son départ de l'OM
Pour la beauté du geste. Si l’OM n’a pas traîné pour annoncer dans la nuit de mardi à mercredi le départ de Roberto De Zerbi, c’est que l’entraîneur italien n’a pas été le plus enquiquinant dans les les négociations.
Selon les informations de RMC Sport, le technicien a tenu à faire un effort financier en renonçant à sa dernière année de contrat, alors que son bail à Marseille courait jusqu’en juin 2027. Le club devrait donc se contenter de lui régler ses indemnités dues jusqu’à la fin de saison en cours.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer