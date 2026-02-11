L’US Chantilly porte plainte après des insultes racistes subies contre Furiani

Encore et toujours… Moins d’une semaine après le déplacement sur la pelouse du SC Furiani, l’US Chantilly a décidé de monter au créneau. Le club de l’Oise a publié un communiqué cinglant, assurant que plusieurs de ses joueurs ont été victimes d’insultes à caractère raciste durant la rencontre de N2 disputée en Haute-Corse.

Vidéos à l’appui

« Nos joueurs ont été traités de ‘bamboula’ , comparés à des animaux ‘sans race’, affublés de surnoms à caractère racial, et sommés de ‘rentrer au Sénégal’ » , fustigent les Picards. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont notamment apporté des preuves solides au dossier : des vidéos issues du live Facebook diffusé sur la page du SC Furiani.…

EL pour SOFOOT.com