Waldemar Kita fait sauter un nouveau fusible

La crise persiste. Une nouvelle fois ciblé par les supporters nantais en marge de la défaite à domicile contre l’OL (0-1), Waldemar Kita a décidé de se retrousser les manches et de faire ce qu’il maîtrise le mieux : virer ses employés. Quelques semaines après le licenciement du coach Luís Castro, c’est au tour du responsable de la cellule de recrutement, Baptiste Drouet , de voir son président appuyer sur le bouton du siège éjectable.

Six choix perdants au mercato estival

D’après les informations de Ouest-France , Kita aurait déjà pu passer à l’acte en novembre 2023 , moins de six mois après l’arrivée de Drouet en provenance de Lorient. Mais la patience du boss a ses limites. Le dernier mercato estival et le soutien du jeune dirigeant (36 ans) à Castro ont eu raison de lui.…

EL pour SOFOOT.com