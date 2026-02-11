 Aller au contenu principal
La sanction d'Endrick revue à la baisse par la commission de discipline
11/02/2026

La sanction d'Endrick revue à la baisse par la commission de discipline

La sanction d'Endrick revue à la baisse par la commission de discipline

Décidément, l’OL dérange. Après la victoire lyonnaise à Nantes (0-1), samedi soir, Paulo Fonseca avait demandé aux arbitres de protéger Endrick. Le jeune Brésilien s’était, cette fois, démarqué par un geste aussi maladroit que dangereux sur Dehmaine Tabibou provoquant la blessure de ce dernier et un carton rouge à son encontre.

Un match ferme quand même

L’entraîneur des Gones a visiblement déjà été écouté par la commission de discipline de la LFP, qui s’est réunie ce mercredi et a décidé de retirer cette expulsion « après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre » proposant lui-même cette alternative. Durant la rencontre, Mathieu Vernice avait d’abord sorti un deuxième jaune, avant d’opter pour le rouge une fois l’action revue.…

EL pour SOFOOT.com


