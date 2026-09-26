Montsé Tomé a retrouvé un club
Le hasard fait parfois mal les choses. Au chômage depuis que la Fédération espagnole a décidé de la remplacer à la tête de la Roja après l’échec en finale de l’Euro face à l’Angleterre (1-1, 3-1 TAB) en août 2025, Montserrat Tomé va enfin retrouver le chemin des terrains .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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