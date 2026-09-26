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Accusé d'infractions financières, Manchester City clame son innocence
information fournie par So Foot 26/09/2026 à 16:56
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Accusé d'infractions financières, Manchester City clame son innocence

Accusé d'infractions financières, Manchester City clame son innocence

Ils n’ont rien fait, ils le jurent. Les révélations de The Athletic affirmant que Manchester City avait été reconnu coupable de 114 chefs d’accusation relatifs à des infractions financières ont fait grand bruit ces 24 dernières heures dans le monde du football. Quelles sanctions les Skyblues risquent-ils ? Quelles conséquences pour l’avenir du club ? Aucunes, à en croire le président des vice-champions d’Angleterre, Khaldoon Al Mubarak . Ce dernier a en effet écrit une lettre à l’attention des supporters du club pour tenter de les rassurer, clamant son innocence et promettant que cette affaire se terminerait bien.

« Suite aux informations relayées par les médias vendredi, vous avez sans doute été nombreux à passer votre soirée à répondre aux questions et aux messages de vos amis, de votre famille et de vos collègues. C’est également mon cas , commence-t-il. Voici ce que j’ai dit à ma famille : la procédure de la Premier League est encore loin d’être terminée, et notre confiance ainsi que notre détermination à prouver l’innocence du club sont tout aussi fortes qu’au début de cette affaire. »

TB pour SOFOOT.com

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