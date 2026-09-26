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L'Algérie renvoie un joueur chez lui en plein rassemblement
information fournie par So Foot 26/09/2026 à 16:32
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L'Algérie renvoie un joueur chez lui en plein rassemblement

L'Algérie renvoie un joueur chez lui en plein rassemblement

Pas la meilleure manière de se faire bien voir du nouveau coach. Brahim Hemdani vit actuellement son premier rassemblement à la tête de l’Algérie, avec au programme le début des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Tout a d’ailleurs bien débuté avec une victoire face à la Zambie (3-1). Mais ce samedi, la fédération algérienne a annoncé dans un communiqué le renvoi de Rayan Aït-Nouri, invité à quitter le rassemblement sur le champ . « Le sélectionneur national, M. Brahim Hemdani a décidé ce samedi de libérer le joueur Rayan Aït-Nouri du stage d’entraînement actuel de l’équipe nationale. L’international algérien retournera dans son club, Manchester City » , peut-on y lire.

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