L'Algérie renvoie un joueur chez lui en plein rassemblement

Pas la meilleure manière de se faire bien voir du nouveau coach. Brahim Hemdani vit actuellement son premier rassemblement à la tête de l’Algérie, avec au programme le début des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Tout a d’ailleurs bien débuté avec une victoire face à la Zambie (3-1). Mais ce samedi, la fédération algérienne a annoncé dans un communiqué le renvoi de Rayan Aït-Nouri, invité à quitter le rassemblement sur le champ . « Le sélectionneur national, M. Brahim Hemdani a décidé ce samedi de libérer le joueur Rayan Aït-Nouri du stage d’entraînement actuel de l’équipe nationale. L’international algérien retournera dans son club, Manchester City » , peut-on y lire.

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TB pour SOFOOT.com