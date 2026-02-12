Nicolas de Tavernost dénonce une procédure non loyale pour l'acquisition des droits de la Coupe du monde 2026

On sait enfin qui est le grand méchant loup. Invité sur les ondes de RTL ce jeudi matin, le président de LFP Médias, Nicolas de Tavernost, continue de conspuer BeIN Sports et le choix de la FIFA d’attribuer les droits TV du Mondial 2026 à la chaîne franco-qatarie .

Un accord écrit au cœur des débats

Si le courroux de l’ancien de M6 est aussi vif c’est parce qu’il avait obtenu un accord de la FIFA pour que Ligue 1+ diffuse l’intégralité de la Coupe du monde cet été : « Ça fait 40 ans que j’achète des droits sportifs, je n’ai jamais vu ça. Je n’ai jamais vu la façon dont cette compétition était organisée. Nous avions un accord de la FIFA, il faut être très clair. Un contrat signé par nous, accepté par la FIFA, qui le soumettait simplement à son bord, qui est toujours une formalité ». …

LB pour SOFOOT.com