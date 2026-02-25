 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nicolas de Tavernost affirme que Ligue 1+ est « pile-poil dans le plan »
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 14:23

Nicolas de Tavernost affirme que Ligue 1+ est « pile-poil dans le plan »

Nicolas de Tavernost affirme que Ligue 1+ est « pile-poil dans le plan »

C’est pas son dernier mot Jean-Pierre. Le week-end dernier, Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, avait qualifié le lancement Ligue1+ d’ « erreur stratégique » . Ce mardi, l’ex-président de LFP Media Nicolas de Tavernost a tenu à se défendre. Dans un entretien accordé à l’Agence France Presse (AFP), il affirme que la chaîne est « pile poil dans le plan » prévu à son lancement, mais que ce plan « est insuffisant pour les ressources des clubs » et qu’il faudra encore trouver un million d’abonnés supplémentaires d’ici la fin de la saison 2028-2029.

Des efforts à poursuivre

S’adressant directement à Rivère qui jurait avoir « engagé des discussions avec Canal+ qui était prêt à revenir dans le jeu », De Tavernost à répliqué en affirmant l’inverse : « Personne ne peut me dire qu’il y avait une autre solution plus intéressante ». Et de préciser que la LFP serait « toujours ouverte à des discussions avec tous les distributeurs », à condition que « Ligue 1 + continue dans ses efforts ».

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quand l’agent de Florian Wirtz faisait le forcing pour un transfert au Real Madrid
    Quand l’agent de Florian Wirtz faisait le forcing pour un transfert au Real Madrid
    information fournie par So Foot 25.02.2026 15:11 

    Le Real Madrid est peut-être passé à côté de Wirtz, enfin pour l’instant. L’agent du crack allemand, Volker Struth, a déclaré à Bild qu’il espérait toujours que le joueur signe un jour au Real Madrid . Il explique que cet été, lorsque Xabi Alonso a rejoint la Casa ... Lire la suite

  • Pas de fan zones pour le Mondial aux États-Unis ?
    Pas de fan zones pour le Mondial aux États-Unis ?
    information fournie par So Foot 25.02.2026 14:39 

    Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, paraît-il. Les organisateurs du Mondial 2026 confirment. En plus de la situation pour le moins tendue au Mexique ou de l’incertitude autour de la tenue des matchs à Boston, voilà que les onze villes hôtes états-uniennes ... Lire la suite

  • Andre Onana peut-il revenir s’imposer à Manchester United ?
    Andre Onana peut-il revenir s’imposer à Manchester United ?
    information fournie par So Foot 25.02.2026 14:37 

    Hé là, qui va là ? Comme le rapporte le Guardian ce mercredi, Andre Onana veut se battre cet été pour le rôle de numéro un à Manchester United. En septembre dernier, le Camerounais de 29 ans avait pourtant quitté le club, devancé par son concurrent Senne Lammens, ... Lire la suite

  • West Brom vire son coach après 44 jours
    West Brom vire son coach après 44 jours
    information fournie par So Foot 25.02.2026 14:12 

    Court, mais pas autant que les fiançailles de Derrickson Quirós. Après 44 jours, neuf matchs, aucune victoire et quatre nuls, l’entraîneur de West Bromwich Albion, Eric Ramsay, est licencié. Arrivé dans le nord de Birmingham le 11 janvier dernier, Ramsay, qui n’a ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank