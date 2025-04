Nicolas de Tavernost a-t-il le profil pour sauver le football français ?

Avec son épais CV d'homme du milieu, Nicolas de Tavernost, le nouveau directeur général de LFP Media arrive dans la position de l'homme providentiel. Il doit redresser le football français et penser son avenir. En a-t-il les épaules ?

Pourquoi les hommes d’affaires ne partent-ils pas à la retraite à 60 ans ? Pourquoi ne vont-ils pas se la couler douce au soleil et profiter de leur joli pécule ? Si cette question existentielle existe, c’est parce que des dirigeants comme Jean-Michel Aulas ou Nicolas de Tavernost ont la bougeotte. Ce dernier a 74 ans, mais le raconte très bien au Figaro : « J’étais invité à l’avant-première de Maison de Retraite 2 au cinéma ce soir. Mes enfants m’ont fait annuler, pour dîner en famille et parler de mes projets. Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention d’aller à la pêche tout de suite. Je vais continuer à travailler. »

Coup de bol pour ce dirigeant ultra travailleur : après le départ de Benjamin Morel, un poste s’est libéré chez LFP Media, la société commerciale de la Ligue de football professionnel. Sans trop de suspense, Nicolas de Tavernost a réussi son entretien d’embauche. L’ancien dirigeant des Girondins de Bordeaux doit devenir l’homme providentiel, mais a quelques gros dossiers à gérer : régler le litige entre la LFP et DAZN, trouver une alternative au diffuseur, et plus largement relancer l’attrait d’une Ligue 1 dont les tribunes ont rarement été aussi pleines. Une mission plus dure que d’aller à la pêche.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com