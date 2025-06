Nico Williams s’est mis d’accord avec le FC Barcelone

Trent en sueur.

Lamine Yamal est en passe de réussir son pari. Selon les informations de Fabrizio Romano et The Athletic , le Barca aurait trouvé un accord personnel avec Nico Williams . Le joueur signerait jusqu’en 2031, avec un salaire avoisinant les 7 millions d’euros par saison. Ne reste plus qu’à trouver un accord avec l’Athletic Bilbao, ce qui risque d’être le plus compliqué pour un club qui peine financièrement depuis plusieurs saisons maintenant et qui s’était déjà cassé les dents sur le dossier l’an dernier. Les Basques en attendraient 60 millions soit le montant de la clause libératoire de l’ailier espagnol.…

RFP pour SOFOOT.com