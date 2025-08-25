 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nico Paz s'affirme comme l'homme clé de l'effectif du Côme
25/08/2025

Déjà doublement décisif dès la première journée de championnat Nico Paz s'affirme comme l'homme clé de l'effectif du Côme de Cesc Fabregas. Suffisant pour emmener les Lombards en Europe ?

Il y a bien eu cette passe décisive, trouvée avec un angle parfait, puis ce coup franc, logé dans la lucarne d’un Ivan Provedel qui n’a rien pu faire, mais il y a surtout eu cette impression de voir un gamin dominer une rencontre de la tête et des épaules. Alors qu’il a marché sur l’eau face à la Lazio, Nicolás Paz Martínez, dit Nico Paz, a marqué et fait marquer pour la première fois de sa carrière en Italie, à 20 ans. Surtout, il a montré que s’il fallait compter sur Como cette saison, tout comme il faut compter sur lui.

À la base du projet, depuis le début

Déjà apparu avec le Real Madrid a huit reprises lors de la saison 2023-2024, et buteur en Ligue des champions à 19 ans, le jeune argentin qui est né et a grandi en Espagne, a confirmé l’an dernier tout le bien que l’on pouvait penser de lui. Avec une saison à 6 buts et 8 passes décisives en 35 matchs. Alors qu’il aura 21 ans le 8 septembre prochain, et que personne n’a donné plus de passes dé en Italie que lui en 2025, il s’affirme déjà comme le maître à jouer d’une formation de Côme qui ne cache pas ses ambitions. Grande attraction du football transalpin depuis sa remontée dans l’élite il y a un peu plus d’un an, Como donne l’impression de passer les étapes à vitesse grand V et de n’avoir peur de rien dans sa progression. Achevé avec des hauts et des bas, le premier exercice de cette grande conquête de la Botte a surtout accouché d’une prometteuse dixième place, alors que l’envie d’Europe pointe désormais le bout de son nez.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

