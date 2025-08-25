Nico Paz s'affirme comme l'homme clé de l'effectif du Côme

Déjà doublement décisif dès la première journée de championnat Nico Paz s'affirme comme l'homme clé de l'effectif du Côme de Cesc Fabregas. Suffisant pour emmener les Lombards en Europe ?

Il y a bien eu cette passe décisive, trouvée avec un angle parfait, puis ce coup franc, logé dans la lucarne d’un Ivan Provedel qui n’a rien pu faire, mais il y a surtout eu cette impression de voir un gamin dominer une rencontre de la tête et des épaules. Alors qu’il a marché sur l’eau face à la Lazio, Nicolás Paz Martínez, dit Nico Paz, a marqué et fait marquer pour la première fois de sa carrière en Italie, à 20 ans. Surtout, il a montré que s’il fallait compter sur Como cette saison, tout comme il faut compter sur lui.

À la base du projet, depuis le début

Déjà apparu avec le Real Madrid a huit reprises lors de la saison 2023-2024, et buteur en Ligue des champions à 19 ans, le jeune argentin qui est né et a grandi en Espagne, a confirmé l’an dernier tout le bien que l’on pouvait penser de lui. Avec une saison à 6 buts et 8 passes décisives en 35 matchs. Alors qu’il aura 21 ans le 8 septembre prochain, et que personne n’a donné plus de passes dé en Italie que lui en 2025, il s’affirme déjà comme le maître à jouer d’une formation de Côme qui ne cache pas ses ambitions. Grande attraction du football transalpin depuis sa remontée dans l’élite il y a un peu plus d’un an, Como donne l’impression de passer les étapes à vitesse grand V et de n’avoir peur de rien dans sa progression. Achevé avec des hauts et des bas, le premier exercice de cette grande conquête de la Botte a surtout accouché d’une prometteuse dixième place, alors que l’envie d’Europe pointe désormais le bout de son nez.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com