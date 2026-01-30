Nico Paz, le dernier des numéros 10
Depuis son arrivée à Côme à l’été 2024, Nico Paz est devenu l’une des attractions de la Serie A. Le milieu offensif argentin illumine les pelouses italiennes, semaine après semaine, match après match. Au-delà de son talent indiscutable, Paz est aussi une ode à un style de joueur que l’on pensait disparu : les numéros 10, les vrais.
Chevelure blonde foisonnante, visage juvénile et imberbe : Nico Paz a tout du gendre idéal. Depuis désormais un an et demi, les passionnés de Serie A sont sous le charme de l’Argentin. « Je crois en Nico Paz, comme Wenger a cru en moi. Je sais reconnaître un joueur qui a tout pour devenir un phénomène, une référence à son poste » , déclarait Cesc Fàbregas au sujet de son poulain il y a quelques mois.
Après la victoire en Coppa Italia face à la Fiorentina (3-1), Álvaro Morata avouait même, sur le ton de la rigolade (ou pas), que si « Nico Paz restait à Como l’année prochaine, (il) jouerai(t) gratuitement ». Après une première saison déjà clinquante, le compatriote de Lionel Messi a décidé de sortir le grand jeu pour cet exercice 2025-2026 : deuxième passeur décisif de Serie A avec 6 caramels, l’ancien pensionnaire du Castilla est également le joueur qui crée le plus d’occasions par match cette saison et se glisse dans le top 5 des joueurs avec le plus de dribbles réussis en 90 minutes.…
Propos d’Andrea Cossu et Domenico Morfeo recueillis par TP.
Par Tristan Pubert pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
