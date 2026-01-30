Nico Paz, le dernier des numéros 10

Depuis son arrivée à Côme à l’été 2024, Nico Paz est devenu l’une des attractions de la Serie A. Le milieu offensif argentin illumine les pelouses italiennes, semaine après semaine, match après match. Au-delà de son talent indiscutable, Paz est aussi une ode à un style de joueur que l’on pensait disparu : les numéros 10, les vrais.

Chevelure blonde foisonnante, visage juvénile et imberbe : Nico Paz a tout du gendre idéal. Depuis désormais un an et demi, les passionnés de Serie A sont sous le charme de l’Argentin. « Je crois en Nico Paz, comme Wenger a cru en moi. Je sais reconnaître un joueur qui a tout pour devenir un phénomène, une référence à son poste » , déclarait Cesc Fàbregas au sujet de son poulain il y a quelques mois.

Après la victoire en Coppa Italia face à la Fiorentina (3-1), Álvaro Morata avouait même, sur le ton de la rigolade (ou pas), que si « Nico Paz restait à Como l’année prochaine, (il) jouerai(t) gratuitement ». Après une première saison déjà clinquante, le compatriote de Lionel Messi a décidé de sortir le grand jeu pour cet exercice 2025-2026 : deuxième passeur décisif de Serie A avec 6 caramels, l’ancien pensionnaire du Castilla est également le joueur qui crée le plus d’occasions par match cette saison et se glisse dans le top 5 des joueurs avec le plus de dribbles réussis en 90 minutes.…

Propos d’Andrea Cossu et Domenico Morfeo recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com