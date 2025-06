Nick Woltemade : le bomber que l’Allemagne n’attendait plus

Dans l’histoire, l’Allemagne a toujours eu des grands numéros 9, aussi bien par la taille que par le talent. Mais depuis 2016 et ce cher Mario Gómez, rideau. La Mannschaft a peut-être retrouvé son attaquant tant espéré en la personne de Nick Woltemade. 1,98m, des buts à la pelle : ne cherchez plus, Gerd Müller a trouvé son remplaçant.

Il y a eu Gerd Müller et son pied droit capable de nettoyer n’importe quelle lucarne, puis la tignasse de Rudi Völler et sa moustache légendaire, avant de laisser place au meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, Miroslav Klose. Si Mario Gómez a été loin de faire tache dans tout ce beau monde, la tradition du 9 allemand a peu à peu disparu depuis l’Euro 2016 et cette foutue blessure en quarts de finale de l’ancien attaquant du Bayern Munich. Toute l’affection que l’on porte à Niclas Füllkrug ne peut masquer les carences de l’avant-centre de Dortmund. Mais depuis plusieurs mois maintenant, un nom sort du lot pour prendre la relève : Nick Woltemade. Pas compliqué de le remarquer du haut de son imposant mètre 98, qui fait s’époumoner Jean-Charles Sabattier depuis le mois de décembre.

Woltemade in Germany

Le joueur formé au Werder Brême a beau avoir été le plus jeune joueur de l’histoire du club à jouer en Bundesliga, à 17 ans et 352 jours (le record a depuis été battu par Fabio Chiarodia à 17 ans et 139 jours), il n’était pas destiné à se retrouver sous le feu des projecteurs aussi tôt. Difficile à croire quand on le voit aujourd’hui exploser avec les espoirs lors de l’Euro. Triplé contre la Slovénie avec un succès 3-0, un but, deux passes décisives face à la Tchéquie et cette victoire 4-2, Nick prend son pied dans cette jeune équipe allemande, en attendant d’affronter l’Italie ce dimanche.…

Par Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com