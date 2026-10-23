Nick Woltemade entre dans l’histoire européenne de la Juventus

Charlie Cresswell en cauchemarde. Ce jeudi soir, contre des Rennais accrocheurs (2-2), Nick Woltemade et ses coéquipiers turinois n’ont pas su prendre les trois points à domicile, dans un début de saison en dents de scie. Le géant allemand, buteur sur penalty pour revenir au score, peut au moins se consoler d’être entré dans l’histoire de la Vieille Dame.

En marquant ce jeudi soir, Woltemade devient le troisième joueur à marquer lors de ses trois premiers matchs européens avec la Juve , après Roberto Baggio en 1990 et Darko Kovačević en 1999. Tout ça avec la gueule de Zbigniew Boniek.…

LT pour SOFOOT.com