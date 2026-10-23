Manchester United consulte ses fans pour le projet de son nouveau stade

Faut-il vraiment tout changer dans ce club ? Englué sportivement dans une spirale négative, Manchester United avance néanmoins sur le projet d’un nouveau stade . Et pour cela, le club fait appel à ses supporters.

Le club a commencé à sonder certains groupes via une enquête sur son futur stade de 100 000 places. Selon la direction, cette enquête « jouera un rôle central dans les décisions qui façonneront le nouveau stade du club » . Les supporters seront interrogés sur l’expérience attendue au stade, l’ambiance, l’héritage du club, l’écosystème autour de l’enceinte et le trajet pour la rejoindre. L’idée n’est pas seulement de demander des enfin victoires, mais un cadre pour les célébrer correctement…

LT pour SOFOOT.com