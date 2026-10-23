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Faire tourner en Coupe d’Europe pour privilégier la Ligue 1, sérieusement ?
information fournie par So Foot 23/10/2026 à 13:07

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Faire tourner en Coupe d’Europe pour privilégier la Ligue 1, sérieusement ?

Faire tourner en Coupe d’Europe pour privilégier la Ligue 1, sérieusement ?

Rennes et Monaco ont empêché la France de passer un nouveau jeudi noir en Europe. Pour cause, les deux Olympiques ont chuté après avoir fait tourner leurs effectifs. Un phénomène loin d’être rare en France, où l’on a souvent la désagréable sensation que les équipes de Ligue 1 privilégient la course à l’Europe en championnat plutôt que de la disputer à fond le moment venu.

Une heure et demie avant le coup d’envoi, l’ambiance monte du côté des supporters avant un match de Coupe d’Europe, sur place ou à la maison. Au même moment, les compos tombent. Sans trop de surprise à l’OM, des changements. Même constat à Lyon. Au coup de sifflet final des deux matchs, également la même issue : deux défaites, une claque pour Lyon en terres allemandes et une 34 e place pour les Phocéens. Et le sentiment d’un éternel recommencement côté français. On laisse tomber la Coupe d’Europe pour se concentrer sur la Ligue 1. Pour ensuite essayer de se qualifier pour l’Europe et de finalement mettre l’équipe B, voire C, quand on y parvient. CQFD. Avec seulement trois Ligue des champions au palmarès et le grand vide en Ligue Europa et Ligue Conférence, où d’autres s’amusent, les clubs français ne devraient pas penser ainsi.

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Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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