André Onana victime d’un accident de la route après la victoire de Trabzonspor

Le jeudi soir d’ André Onana s’est divisé en deux parties distinctes. La première, plutôt joyeuse, marquée par la victoire de son club Trabzonspor en Ligue Europa face aux Écossais de Hearts (2-0) qui a notamment permis au gardien prêté par Manchester United d’enchaîner un deuxième match sans encaisser de but. Et la deuxième, à la tournure bien plus dramatique, puisque le portier camerounais a été victime d’un accident de la route survenu vers Yomra, sur la route du retour.

Plus de peur que de mal

André Onana était accompagné de sa famille lorsque son véhicule a été violemment percuté par l’arrière. Cet accident a notamment provoqué un carambolage avant que les secours n’interviennent . Onana a été transporté à l’hôpital pour des examens supplémentaires qui n’ont rien révélé de grave, le président de Trabzonspor a brièvement communiqué sur l’état de son joueur en assurant que ce dernier ne souffrait « d’aucun problème de santé ».…

MB pour SOFOOT.com