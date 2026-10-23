La tempête Austen a modifié les plans du Stade rennais

Quand la nature reprend ses droits. Après une rencontre, surtout européenne, les joueurs rentrent rarement à bord d’un char à voile (coucou Christophe Galtier). Dans la grande majorité des cas, le retour en avion et dans la nuit est privilégié. Mais parfois, les aléas de la nature en décident autrement. Ainsi, l’effectif et le staff du Stade rennais, après avoir tenu en échec la Juventus chez elle (2-2), ont du passer la nuit à Turin .

Un avion n’a jamais décollé de Turin

En plus du vol réservé à Franck Haise et sa bande, deux avions pour les supporters avaient été affrétés par le club . Problème : la tempête Austen balaye une partie de la côte ouest française. La Bretagne et l’Ille-et-Vilaine sont touchées, empêchant deux vols sur trois d’atterrir à Rennes jeudi soir.…

AC pour SOFOOT.com