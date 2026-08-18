Nice va tenter de relancer un joueur longtemps blessé
Quatre ans après avoir quitté Toulouse pour l’Allemagne, Nathan Ngoumou va retrouver la Ligue 1 . L’ailier camerounais de 26 ans s’est engagé ce lundi pour deux saisons avec l’OGC Nice . Arrivé libre du Borussia Mönchengladbach, où il était encore sous contrat jusqu’en 2027, il devrait laisser 10 % d’une éventuelle future revente au club allemand.
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