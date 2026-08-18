Les regrets de Rudi Garcia sur la Coupe du monde de la Belgique

Les regrets de Rudi Garcia sur la Coupe du monde de la Belgique

À un rien du titre ? Dans un entretien accordé à L’Équipe , Rudi Garcia, qui a mené la Belgique en quart de finale du Mondial, revient sur son parcours avec les Diables Rouges , ainsi que sur les conditions de son départ.

Le staff médical visé

Une séparation sans fracas, « cela s’est bien terminé » qu’il avait lui-même envisagé : « c’était peut-être aussi un choix de confort. Or le confort est rarement bon conseiller . » S’il considère « sa mission accomplie », à savoir se qualifier pour le tournoi et « faire sortir par la grande porte les dernières légendes de cette équipe », il concède tout de même avoir quelques regrets quant aux blessures qui ont touché son effectif , plus que sur le résultat brut de la compétition.…

JF pour SOFOOT.com