Comment Lyon peut se faire 23 millions en deux matchs

Allez en Ligue des champions c’est bien, assainir les finances du club en même temps, c’est mieux. Ce n’est pas un secret de polichinelle, Lyon est dans le rouge financièrement. Alors accéder à la phase de ligue de C1 serait une très bonne nouvelle pour l’OL .

Après un premier tour de passé face au Sparta Prague, le club rhodanien n’est plus très loin du graal et surtout du pactole . En cas de qualification face aux Turcs de Fenerbahçe, ce seraient 23M qui arriveraient dans les caisses du club . Non négligeable à l’heure où Lyon est toujours sous la menace de sanctions en cas de problèmes financiers et doit se résoudre à vendre certains de ses meilleurs éléments pour mettre ses comptes dans le vert.…

JF pour SOFOOT.com