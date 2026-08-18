Newcastle débourse 35 millions pour un ancien flop de l'OM

Newcastle débourse 35 millions pour un ancien flop de l'OM

Un nouveau « flop » marseillais qui réussit loin de la cité phocéenne. Le latéral droit bosnien Amar Dedić (24 ans) quitte Benfica pour s’engager avec Newcastle.

Les Magpies ont déboursé environ 34,5 millions d’euros pour le joueur, qui a signé un contrat de cinq ans. Passé par l’OM lors d’un prêt de six mois en 2025, Dedić n’aura finalement passé qu’une saison au Portugal avant de découvrir la Premier League.…

MJ pour SOFOOT.com