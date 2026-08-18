Les bonnes stats de Lyon contre le Fener

Jamais 5 sans 6 et 7 ? C’est le grand frisson lyonnais de ce mois d’août : l’OL dispute un barrage décisif pour sa qualification en Ligue des champions face à Fenerbahçe. Dès ce soir, les Lyonnais joueront une bonne partie de leur avenir européen à Istanbul lors de la manche aller et il ne faudra pas se louper.

Un historique qui penche clairement côté lyonnais

Pour se donner un peu d’allant, les Rhodaniens pourront toujours regarder dans le rétro et se rendre compte qu’ils n’ont jamais perdu face aux Turcs en cinq rencontres. Si la dernière confrontation date de janvier 2025 en C3 (nul 0-0 en Turquie), il faut toutefois remonter à la saison 2004-2005 pour trouver trace d’un affrontement entre les deux équipes.…

JF pour SOFOOT.com