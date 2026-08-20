Nice va rendre hommage à Éric Roy face à Lorient

Une dernière fois à la maison. Décédé le 17 juin à l’âge de 58 ans, Éric Roy sera honoré samedi soir à l’Allianz Riviera avant Nice-Lorient. Une minute de recueillement sera respectée avant le coup d’envoi et une photo de l’ancien entraîneur brestois sera installée près du banc niçois.

Né à Nice, Roy avait été formé au Gym avant d’y évoluer comme joueur entre 1988 et 1992, puis de 2002 à 2004, avant d’en devenir l’entraîneur entre 2010 et 2011. …

MJ pour SOFOOT.com