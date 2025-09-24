Nice subit la loi de la Roma

Avec ses limites mais en s'accrochant jusqu'à la fin, l'OGC Nice a lancé sa campagne de Ligue Europa par une défaite à la maison contre la Roma (1-2). Le 13e match d'affilée sans victoire en Coupe d'Europe pour les Aiglons.

Nice 1-2 Roma

Buts : Moffi (77 e SP) pour les Aiglons // Ndicka (52 e ) et Mancini (55 e ) pour la Louve

Ce n’était pas une affiche pour faire oublier le cauchemar de l’édition précédente, ce mercredi soir à l’Allianz Riviera, où Nice a signé son retour en Ligue Europa par une défaite et un 13 e match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe (ainsi qu’en C3). Trois jours après après avoir sombré à Brest en championnat (4-1), les Aiglons ont oublié de sortir les griffes, subissant la loi de la Roma de Gian Piero Gasparini (1-2), qui a quasiment éteint la lumière en trois minutes chrono en début de seconde période. On ne sait pas où va Nice en Ligue 1, on ne sait pas où va Nice en Europe et on ne sait pas où va Nice tout court, même s’il y aura au moins eu du mieux en fin de partie.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com