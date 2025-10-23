Nice poursuit son chemin de croix en Galice
Punis par l'expulsion de son capitaine Jonathan Clauss, Nice a résisté mais a vu le Celta Vigo s'imposer (2-1) et célébrer Iago Aspas, son capitaine. Nice enchaîne un quinzième match sans victoire européenne. C'est beaucoup.
Celta 2-1 Nice
Buts : Iago Aspas (2 e ) et Iglesias (75 e ) pour les Galiciens // Cho (16 e ) pour les Azuréens
Expulsion : Clauss (38 e ) côté niçois …
