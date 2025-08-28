 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nice perd un pilier de son effectif
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 12:13

Nice perd un pilier de son effectif

Nice perd un pilier de son effectif

Un aiglon devenu dragon.

À Nice depuis 2021, Pablo Rosario quitte le club des Alpes-Maritimes . Ce jeudi, le milieu de terrain défensif a signé un contrat avec le FC Porto jusqu’en 2029. Pour s’attacher les services de l’international dominicain, les Dragões ont envoyé un joli virement d’un peu moins de 4 millions d’€ au Gym , d’après les informations de L’Équipe.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
