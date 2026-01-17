 Aller au contenu principal
Arsenal incapable de gagner sans ses coups de pied arrêtés
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 20:26

Arsenal incapable de gagner sans ses coups de pied arrêtés

Arsenal incapable de gagner sans ses coups de pied arrêtés

Nottingham Forest 0-0 Arsenal

Pas de coup de pied arrêté décisif, côté Arsenal ? Alors, pas de victoire pour les Gunners . En déplacement sur le terrain de Nottingham Forest, les Londoniens se sont montrés incapables de marquer malgré quelques occasions (Declan Rice, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli…).

Bonne ou mauvaise affaire, pour les Gunners ?

Les visiteurs peuvent s’en vouloir au vu de leur domination, mais doivent également regretter le superbe sauvetage signé Mats Sels à l’heure de jeu. Aucun filet n’ayant tremblé, les deux équipes partagent les points lors de cette 22 e journée de Premier League. Bonne ou mauvaise affaire pour le leader du classement, qui dispose désormais de sept points d’avance sur un Manchester City battu ?…

