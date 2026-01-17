 Aller au contenu principal
Première défaite en N2 depuis septembre pour Bordeaux, première victoire depuis août pour Chambly
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 20:13

Les Herbiers 2-1 Bordeaux

Buts : Adekalom (29 e ) et Butrot (34 e ) pour les Vendéens // Vallette (90 e +6) pour les Girondins

L’effet interview de Gérard Lopez ? Pour la première fois en championnat depuis le 13 septembre Bordeaux est tombé. Le piège des Herbiers, petite bourgade (mais pas sous-préfecture !) de Vendée un peu connue au niveau du foot, s’est refermé. Bordeaux reste leader du groupe A de National 2 , mais n’a plus de points d’avance sur La Roche-sur-Yon. La préfecture du 85 a gagné à Chauray et a disputé un match en moins que les Girondins. Les Herbiers sont quatrièmes, à deux points, et également avec un match en moins.…

UL pour SOFOOT.com

