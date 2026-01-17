Première défaite en N2 depuis septembre pour Bordeaux, première victoire depuis août pour Chambly
Les Herbiers 2-1 Bordeaux
Buts : Adekalom (29 e ) et Butrot (34 e ) pour les Vendéens // Vallette (90 e +6) pour les Girondins
L’effet interview de Gérard Lopez ? Pour la première fois en championnat depuis le 13 septembre Bordeaux est tombé. Le piège des Herbiers, petite bourgade (mais pas sous-préfecture !) de Vendée un peu connue au niveau du foot, s’est refermé. Bordeaux reste leader du groupe A de National 2 , mais n’a plus de points d’avance sur La Roche-sur-Yon. La préfecture du 85 a gagné à Chauray et a disputé un match en moins que les Girondins. Les Herbiers sont quatrièmes, à deux points, et également avec un match en moins.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer