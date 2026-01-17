 Aller au contenu principal
Le Bayern a déjà marqué 100 buts cette saison
17/01/2026 à 20:31

RB Leipzig 1-5 Bayern Munich

Buts : Romulo Cardoso (20 e ) pour les Saxons // Gnabry (50 e ), Kane (67 e ), Tah (83 e ), Pavlović (85 e ) et Olise (88 e ) pour les Bavarois

Mettre le troisième but à dix minutes de la fin : le Bayern petit bras. Mais pas de souci pour le champion en titre. Le Bayern Munich a largement torpillé le RB Leipzig la troisième défense du championnat au coup d’envoi (5-1) . Il a inscrit son 71 ème but de la saison en championnat, dépassant la barre des cent buts toutes compétitions confondues. C’est dingue, encore plus lorsqu’on apprend qu’il y avait encore un but partout à la 67 ème minute. Après l’habituel but de Harry Kane (67 e ), les joueurs de Vincent Kompany ont ensuite inscrit trois buts en cinq minutes, lors des dix dernières.…

UL pour SOFOOT.com

Sport
