Nice n'est pas dernier en Ligue Europa !

Ne jamais cracher sur une bonne nouvelle quand on est dans le dur.

En plein cauchemar en Ligue Europa, Nice a enchaîné un 16 e match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe et une quatrième défaite de rang cette saison dans la compétition , en s’inclinant à domicile contre Fribourg.…

CG pour SOFOOT.com