Nice lance enfin sa saison contre Auxerre
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 21:00

Nice lance enfin sa saison contre Auxerre

Nice lance enfin sa saison contre Auxerre

Nice 3-1 Auxerre

Buts : Boga (3 e ), Akpa (24 e CSC) et Moffi (76 e ) pour les Aiglons // Sinayoko (21 e ) pour l’AJA

Expulsion : Léon (45 e +1) pour l’AJA

TB pour SOFOOT.com

