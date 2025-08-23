Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Nice lance enfin sa saison contre Auxerre
23/08/2025
Nice lance enfin sa saison contre Auxerre
Nice 3-1 Auxerre
Buts : Boga (3
e
), Akpa (24
e
CSC) et Moffi (76
e
) pour les Aiglons // Sinayoko (21
e
) pour l’AJA
Fébrile et empêtré dans l'affaire Rabiot, à qui Roberto De Zerbi a tendu la main, l'OM a peiné pour se défaire du Paris FC (5-2) samedi, mais a pu compter sur ses jeunes et sur son "ancien", Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour se donner un peu d'air. ...
Lire la suite
Comment on dit retourner sa veste en italien ? Après la large victoire de l’OM face au Paris FC ce samedi soir (5-2), Roberto De Zerbi a rétropédalé sur le cas Rabiot lors de la traditionnelle conférence de presse d’après-match : « En ce qui concerne Rabiot je ...
Lire la suite
Sankt Pauli 3-3 Borussia Dortmund Buts : Hountondji (50 e ), Sinani (86 e SP) et Smith (89 e ) pour St. Pauli // Guirassy (34 e ), Anton (67 e ) et Brandt (74 e ) pour le BvB Déjà un craquage pour les Borussen .… TB pour SOFOOT.com
