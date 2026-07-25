Nice fait tourner l'OM en bourrique
Et 1, et 2, et 3-0 ! La préparation se poursuit pour les clubs de Ligue 1, avec plus ou moins de réussite. Après avoir déjà imposé sa loi à Nîmes (4-0), l’OGC Nice s’est occupé du sort de l’OM ce samedi . Une belle action à deux de Sofiane Diop et Brad-Hamilton Mantsounga puis un deuxième pion de l’ancien monégasque sur un erreur défensive et les Aiglons menaient déjà de deux buts à la pause.
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