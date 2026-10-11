Nice enchaîne en battant Strasbourg
Nice 2-1 Strasbourg
Buts : Diop (CSC, 45 e +2) et Clauss (81 e ) pour les Aiglons // Escudo (41 e ) pour le Racing
Ça y est, les Aiglons ont pris leur envol cette saison. Nice et Strasbourg s’étaient donnés rendez-vous sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour un duel de milieu de tableau. Ces deux équipes talentueuses n’ont pas encore trouvé leur rythme de croisière en ce début de saison et espéraient, grâce à une victoire, rejoindre enfin le club des ambitieux. L’adhésion a été obtenue par Nice, vainqueur 2-1 après un duel âpre contre des jeunes Strasbourgeois encore trop tendre sur certaines phase de jeu.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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