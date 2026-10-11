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Nice enchaîne en battant Strasbourg
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 16:56

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Nice enchaîne en battant Strasbourg

Nice enchaîne en battant Strasbourg

Nice 2-1 Strasbourg

Buts : Diop (CSC, 45 e +2) et Clauss (81 e ) pour les Aiglons // Escudo (41 e ) pour le Racing

Ça y est, les Aiglons ont pris leur envol cette saison. Nice et Strasbourg s’étaient donnés rendez-vous sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour un duel de milieu de tableau. Ces deux équipes talentueuses n’ont pas encore trouvé leur rythme de croisière en ce début de saison et espéraient, grâce à une victoire, rejoindre enfin le club des ambitieux. L’adhésion a été obtenue par Nice, vainqueur 2-1 après un duel âpre contre des jeunes Strasbourgeois encore trop tendre sur certaines phase de jeu.…

MBC pour SOFOOT.com

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