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La Lazio garde le rythme
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 17:34

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La Lazio garde le rythme

La Lazio garde le rythme

Lazio 3-1 Monza

Buts : Tavares (3 e ), Isaksen (23 e ) et Pinamonti (88 e ) pour la Lazio // Goglichidze (46 e ) pour Monza

Expulsion : Lucchesi (35 e ) pour Monza

TB pour SOFOOT.com

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