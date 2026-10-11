information fournie par So Foot • 11/10/2026 à 17:34

La Lazio garde le rythme

La Lazio garde le rythme

Lazio 3-1 Monza

Buts : Tavares (3 e ), Isaksen (23 e ) et Pinamonti (88 e ) pour la Lazio // Goglichidze (46 e ) pour Monza

Expulsion : Lucchesi (35 e ) pour Monza …

TB pour SOFOOT.com