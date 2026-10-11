Le Palace de Pierre Sage renverse Nottingham Forest

Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest

Buts : Kamada (41 e ), Lerma (45 e +4) et Pino (59 e ) pour les Eagles // Ndoye (3 e ) pour les Reds

Un sourire pour Pierre Sage. Rapidement mené au score, Crystal Palace s’est vite relevé pour retourner Nottingham Forest comme une crêpe (3-1) . Dan Ndoye pensait pourtant prolonger la grimace des Eagles en ouvrant rapidement le score (0-1, 3 e ) . Mais le tournant de la rencontre fut probablement cette incroyable parade de Walter Benítez à bout portant devant Liam Delap.…

TB pour SOFOOT.com