Nice débloque enfin son compteur à l'extérieur
Brest 1-2 Nice
Buts : Ajorque (15 e ) // Wahi (61 e ), Diop (83 e )
Le mal des transports, c’est du passé ! Nice a arraché son étiquette de pire équipe du championnat à l’extérieur en s’imposant à Brest (1-2). Le Gym avait pourtant mal démarré. Yehvann Diouf a tenu à relancer au pied, mais il a manqué de vigilance et s’est fait chiper le ballon par Ludovic Ajorque. L’attaquant s’est fait un malin plaisir de marquer dans la cage vide (1-0, 15 e ) . Le gardien du Gym s’est ensuite montré plus rassurant quand Kenny Lala (47 e ) et Hugo Magnetti (48 e ) l’ont sollicité de loin.…
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