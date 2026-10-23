Nice débloque enfin son compteur à l'extérieur

Brest 1-2 Nice

Buts : Ajorque (15 e ) // Wahi (61 e ), Diop (83 e )

Le mal des transports, c’est du passé ! Nice a arraché son étiquette de pire équipe du championnat à l’extérieur en s’imposant à Brest (1-2). Le Gym avait pourtant mal démarré. Yehvann Diouf a tenu à relancer au pied, mais il a manqué de vigilance et s’est fait chiper le ballon par Ludovic Ajorque. L’attaquant s’est fait un malin plaisir de marquer dans la cage vide (1-0, 15 e ) . Le gardien du Gym s’est ensuite montré plus rassurant quand Kenny Lala (47 e ) et Hugo Magnetti (48 e ) l’ont sollicité de loin.…

QB pour SOFOOT.com