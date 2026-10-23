Une décision a été prise pour OM-Le Havre

Exceptionnellement, la Ligue 1 sera privée de son affiche du dimanche soir ce week-end. Le match entre le PSG et l’Olympique lyonnais devait se jouer sur ce créneau, mais il a été reporté au lundi soir. Il était question de décaler la rencontre opposant l’Olympique de Marseille au Havre pour ne pas laisser la case libre. Finalement, il n’en sera rien : Marseillais et Havrais se défieront à l’heure prévue, c’est-à-dire 17h15 , confirme L’Equipe .

Bruno Genesio s’était dit ouvert à un report, tout en soulignant les difficultés qui se présenteraient pour les supporters. En définitive, personne n’aura à changer ses plans. Le multiplex du dimanche après-midi sera bien fourni avec, en plus du match qui se jouera au Vélodrome, Toulouse-Troyes, Rennes-Strasbourg, Angers-Lorient et Auxerre-Le Mans. Et le dimanche soir, on regardera quoi ? Il y aura le choix entre Barcelone-Real Madrid et Udinese-Milan .…

QB pour SOFOOT.com