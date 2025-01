information fournie par So Foot • 03/01/2025 à 23:00

Nice couche Rennes

Il y aura eu des buts dans le premier match de l'année en Ligue 1 : Nice s'est imposé contre Rennes (3-2), pour grimper provisoirement à la quatrième place. Le Stade rennais d'un Steve Mandanda fautif continue d'errer en deuxième partie de tableau.

Nice 3-2 Rennes

Buts : Guessand (12 e ) et Diop (34 e ) et Laborde (45e+5) pour les Aiglons // Kalimuendo (27 e ) et Truffert (49e) pour les Bretons

Expulsion : Rosario (90 e +2) à Nice …

CG pour SOFOOT.com