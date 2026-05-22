Nice condamne les graves incidents en marge de la finale

C’était la moindre des choses. Au lendemain des incidents survenus dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi à Paris, en marge de la finale de la Coupe de France opposant Lens à Nice, le club azuréen a tenu à réagir via un communiqué, pour condamner les violences.

« Des comportements inacceptables »

« L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté les événements graves survenus hier soir à Paris. Le club considère que ces comportements sont absolument inacceptables et en totale contradiction avec les valeurs et principes qu’il défend au quotidien. » …

EM pour SOFOOT.com