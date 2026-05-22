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Nice condamne les graves incidents en marge de la finale
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 14:24

Nice condamne les graves incidents en marge de la finale

Nice condamne les graves incidents en marge de la finale

C’était la moindre des choses. Au lendemain des incidents survenus dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi à Paris, en marge de la finale de la Coupe de France opposant Lens à Nice, le club azuréen a tenu à réagir via un communiqué, pour condamner les violences.

« Des comportements inacceptables »

« L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté les événements graves survenus hier soir à Paris. Le club considère que ces comportements sont absolument inacceptables et en totale contradiction avec les valeurs et principes qu’il défend au quotidien. »

EM pour SOFOOT.com

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