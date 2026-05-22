Nice condamne les graves incidents en marge de la finale
C’était la moindre des choses. Au lendemain des incidents survenus dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi à Paris, en marge de la finale de la Coupe de France opposant Lens à Nice, le club azuréen a tenu à réagir via un communiqué, pour condamner les violences.
« Des comportements inacceptables »
« L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté les événements graves survenus hier soir à Paris. Le club considère que ces comportements sont absolument inacceptables et en totale contradiction avec les valeurs et principes qu’il défend au quotidien. » …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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