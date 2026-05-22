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Un gardien formé à Lorient fait le spectacle dans le championnat japonais
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 14:16

Un gardien formé à Lorient fait le spectacle dans le championnat japonais

Un gardien formé à Lorient fait le spectacle dans le championnat japonais

En voilà un qui a sûrement regardé les arrêts d’Ed Warner en boucle. Louis Thébault-Yamaguchi, le gardien de but franco-japonais formé au FC Lorient, évolue au Kawasaki Frontale , en première division japonaise depuis 2025. Le natif de La Garenne-Colombes a fait parler de lui, dimanche dernier, lors du match de J1 League contre le Machida Zelvia , finaliste de la Ligue des champions asiatique.

Un héros spectaculaire

Alors que la rencontre s’est soldée sur un score nul (1-1), les deux clubs se sont disputés la victoire au cours d’une séance de tirs au but . Le Kawasaki Frontale a remporté l’épreuve (5-4, T.A.B.), grâce à une double parade peu commune de Louis Thébault-Yamaguchi . Le portier de 27 ans a dévié un penalty à l’aide de ses pieds, avant de s’envoler dans les airs pour repousser, de justesse, le ballon qui se dirigeait vers le but . Une victoire qui permet à son équipe de conforter sa sixième place dans le groupe A du championnat japonais.…

CT pour SOFOOT.com

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