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Bagarres à Paris : que s'est-il réellement passé sur le Canal Saint-Martin ?
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 15:03

Bagarres à Paris : que s'est-il réellement passé sur le Canal Saint-Martin ?

Bagarres à Paris : que s'est-il réellement passé sur le Canal Saint-Martin ?

Vendredi 21 mai, autour de 23 heures 30, des supporters niçois, accompagnés de quelques alliés lillois, nancéiens et allemands ont chargé des supporters parisiens le long du canal Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Récit d'un bien triste lever de rideau pour la finale de Coupe de France entre l'OGC Nice et le RC Lens.

Il est bientôt deux heures du matin, ce vendredi, et Arul balaye devant L’Atmosphère . Vu l’étendue des dégâts, il en a encore pour un bon moment. La placette, à l’angle du Quai de Valmy et de la rue des Récollets, le long du canal Saint-Martin dans le 10 e arrondissement de Paris, porte encore les stigmates du violent affrontement entre des hooligans niçois et parisiens survenu quelques heures plus tôt, vers 23 heures 30. Sur des dizaines de mètres, le sol est jonché d’éclats de verre, de bouteilles de bière et de Prosecco bon marché sectionnées en deux. La scène n’a pourtant duré que « quelques minutes » , selon le patron du bar.

Les bagarres de Valmy

Il était en salle, quand il a vu une « quinzaine » de mecs débouler autour du comptoir, poursuivis par une marée d’hommes en noir. Ceux qui se réfugient dans le commerce balancent des verres, assiettes, et tout ce qui leur passe sous la main. Les assaillants utilisent les chaises et les tables de la terrasse pour fracasser les vitres de l’établissement et caillasser les fuyards, au milieu des nombreux badauds venus profiter d’une première soirée aux températures déjà estivales. Rapidement, de nombreuses vidéos de l’affrontement fleurissent sur les réseaux sociaux. Sur X, des publications mettent en garde sur des « fascistes » qui se promèneraient dans les rues de Paris. Les forums de hools rendent eux immédiatement compte d’un « contact » entre 40 parisiens, issus des Karsuds et des Indep’ Virage Auteuil 91, également accompagnés de quelques têtes de la Jeunesse Boulogne. Face à eux, 120 à 140 niçois, avec des amis lillois, nancéiens, mais aussi des Saarbrückers venus prêter main-forte à leurs confrères sudistes.…

Par Baptiste Brenot, à Paris pour SOFOOT.com

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