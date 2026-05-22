L'équipe de France diffusée au cinéma pendant le Mondial ?

Sortez les popcorns, le nouveau best-seller Les Bleus aux États-Unis sera bientôt disponible au cinéma (enfin presque). Invité de la matinale de France Info, ce vendredi, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a annoncé qu’elle était « en discussion avec des réseaux de salles de cinéma » pour diffuser gratuitement les matchs de la bande à DD à la Coupe du monde . Imaginer les arabesques de Michael Olise sur un écran géant nous donne, déjà, presque des frissons.

🔴 Coupe du monde de football 2026 : prix des billets ➡️"On va prendre un certain nombre d'initiatives pendant cette Coupe du monde. Par exemple, on réfléchit à utiliser les réseaux de cinéma pour diffuser gratuitement nos matches", dit Philippe Diallo, président de la FFF pic.twitter.com/WcUWCvni7m…

EM pour SOFOOT.com