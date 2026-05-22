Manchester City frappe fort pour rendre hommage à Guardiola

Voilà une belle manière d’entrer un peu plus dans l’histoire. Alors que Manchester City a officialisé le départ de Pep Guardiola, le club citizen lui a prévu un bel hommage. La tribune nord de l’Etihad Stadium portera désormais le nom du coach espagnol.

« Il a laissé une empreinte indélébile dans l’ADN du club. Une empreinte qui tient davantage à la manière dont il a gagné qu’aux nombreux trophées qu’il a remportés. Il a toute ma gratitude et celle de toute la famille City, une famille dont il fera toujours partie », a déclaré le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, propriétaire de City, dans le communiqué du club londonien.…

OC pour SOFOOT.com