Nice condamné aux barrages

Nice 0-0 Metz

Peur sur Nice. Barragiste depuis sa défaite à Auxerre dimanche dernier, le Gym n’a pas réussi à renverser la situation lors de l’ultime journée du championnat. Les Aiglons ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes puisqu’ils n’ont pas été en mesure de battre la lanterne rouge, Metz, à domicile (0-0).

Les hommes de Claude Puel n’ont cadré que quatre tirs face à la pire défense du championnat. Le FC Metz aurait même pu obtenir les trois points sans la vigilance de Yehvann Diouf, qui a notamment dû s’employer pour repousser les assauts de Giorgi Abuashvili (14 e ) et Believe Munongo (16 e ). L’Allianz Riviera a copieusement sifflé son équipe au coup de sifflet final. Certains supporters ont même envahi le terrain pour manifester leur colère, provoquant l’intervention des forces de l’ordre. Quatrième du championnat il y a un an, le Gym jouera sa survie contre l’AS Saint-Étienne. Mais avant ça, il y aura une finale de Coupe de France à disputer vendredi contre Lens.…

QB pour SOFOOT.com