Les clubs français qualifiés pour la Coupe d'Europe

Pas de place pour les Eurosceptiques. On connaît désormais la liste des clubs de Ligue 1 qui joueront une compétition européenne en 2026-2027 . Champion de France, le Paris Saint-Germain disputera la Ligue des champions, comme son dauphin, Lens, et le troisième du championnat, Lille. En finissant quatrième, Lyon devra en revanche passer par le troisième tour de qualification , puis les barrages, pour espérer atteindre la phase de ligue. Pas forcément insurmontable : le LOSC avait déjà franchi ce double obstacle en 2024, face à Fenerbahçe puis le Slavia Prague, et s’était ensuite hissé jusqu’en huitièmes de finale.

L’Olympique de Marseille, qui a chipé la cinquième place in extremis , disputera la Ligue Europa. Cela rappellera de bons souvenirs aux Phocéens puisqu’ils avaient atteint le dernier carré en 2024. Le Stade rennais, sixième, jouera quant à lui les barrages de la Ligue Conférence. La finale de la Coupe de France pourrait toutefois rebattre les cartes . Si Lens remporte la compétition, Rennes ira directement en Ligue Europa et c’est Monaco, septième, qui verra les barrages de la C4. En revanche, si Nice l’emporte, les Aiglons s’offriront le ticket pour la C3, et il n’y aura pas de bonus pour Rennes ni Monaco.…

QB pour SOFOOT.com