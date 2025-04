Nice brise l'invincibilité du Paris Saint-Germain !

Contre toute attente et malgré la présence de son équipe-type, le Paris Saint-Germain s'est incliné à domicile devant Nice. La première défaite de la saison en Ligue 1 pour le roi de France, qui ne finira donc pas le championnat invaincu. La faute à des Aiglons qui ont bien joué le coup, et peut-être au match qui arrive contre Arsenal en Ligue des champions...

Paris Saint-Germain 1-3 Nice

Buts : Ruiz (41 e ) pour le Paris Saint-Germain // Sanson (34 e et 46 e ) et Ndayishimiye (70 e ) pour Nice

Aucune série d’invincibilité, aussi belle soit-elle, n’est éternelle. Mais dans l’imaginaire des supporters, certaines devraient forcément durer plus longtemps. Et quand la défaite tombe, elle peut alors faire très mal. C’est peut-être le cas pour le Paris Saint-Germain ce vendredi, qui se voyait déjà finir la saison sans le moindre revers en championnat avant de s’incliner à domicile contre Nice lors de la 31 e journée de Ligue 1. Personne n’avait jamais réalisé un tel exploit, et ce n’est donc pas le champion de France 2025 qui le dessinera en raison de cette dégringolade face aux Aiglons. Sur le plan comptable, ce n’est pas bien grave : le titre est déjà acquis, et ce résultat ne remet pas en cause le gros parcours des hommes de la capitale. Pour les livres d’histoires et sur le plan psychologique, cela pourrait en revanche avoir davantage de répercussions : tenant à ce record, le PSG va vite devoir s’en remettre puisqu’Arsenal se présente en demi-finales de Ligue des champions dans quelques jours.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com